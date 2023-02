Wie uns Roboter bis 2033 zur Hand gehen werden

Frische Wäsche oben rein, gefaltete Wäschen unten raus: Mit dem „FoldiMate“ kündigte das gleichnamige US-Start-up 2018 auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen Roboter an, der Wäsche zusammenlegen soll. Ein Jahr später folgte ein erster voll funktionsfähiger Prototyp, der in weniger als fünf Minuten bis zu 25 Wäschestücke zusammenfaltete - ausgenommen besonders kleine, große oder dicke Wäschestücke wie Babykleidung, Socken, Unterwäsche, Bettlaken oder Kapuzenpullover. Vielleicht auch deshalb wackelte letztlich die Finanzierung und der „Foldi Mate“ lässt bis heute auf sich warten.