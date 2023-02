„Mörder“: Protest vor OSZE-Sitz in Wiener Hofburg

Am Donnerstag hat in der Wiener Hofburg die OSZE-Tagung mit umstrittener, russischer Beteiligung begonnen. Dabei fand auch eine Kundgebung pro-ukrainischer Demonstranten vor dem Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) statt. „Setzt euch nicht mit Mördern an einen Tisch“, war unter anderem auf den Transparenten zu lesen. OSZE und Außenministerium verteidigten die Teilnahme der russischen Abgeordneten.