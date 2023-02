Ukrainer: „Keine Puppen in russischer Muppet-Show“

Die russischen Abgeordneten verfolgten mit ihrer Präsenz bei der Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung (PV) der OSZE in Wien den Zweck, die Veranstaltung als Propagandashow zu verwenden und Volksvertreter aus anderen Ländern dafür als „Corps de ballet“ zu verwenden, erklärte der ukrainische PV-Delegationsleiter Mykyta Poturajew in Wien. Seine Delegation werde der Tagung am 23. und 24. Februar daher fernbleiben, bekräftigte er am Mittwoch