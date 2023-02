Russland nimmt trotz Protest an OSZE-Sitzung teil

Schallenberg warnt vor Ballbesuch

Das Außenministerium hält dennoch an der Einreisegenehmigung für die Sitzung am 23. und 24. Februar in Wien fest und begründet dies mit der völkerrechtlichen Verpflichtung als Sitzstaat der OSZE. Minister Schallenberg bekräftigte zugleich seine Aufforderung an die russischen Abgeordneten, ihren Aufenthalt in Wien nicht zum Besuch des gleichzeitig stattfindenden Akademikerballs zu nützen. Sollten die Delegierten andere Veranstaltungen außerhalb der OSZE-Tagung besuchen, wäre das „ein eklatanter Bruch des Völkerrechts“.