Ukraine wird OSZE-Treffen in Wien boykottieren

In einem Schreiben an die Leitung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE heißt es: „Wir haben erfahren, dass die österreichischen Behörden gewillt sind, Visa für Mitglieder der russischen Delegation auszustellen und deshalb russische Parlamentarier an der Wintertagung teilnehmen werden." Der ukrainische Delegationsleiter Mykyta Poturajew erinnerte in seinem mit 13. Februar datierten Brief daran, dass die Tagung auf den Jahrestag der russischen Invasion gegen sein Land falle und alle russischen Delegationsmitglieder diese auch unterstützt hätten. Deshalb seien sie von der internationalen Staatengemeinschaft auch mit Sanktionen belegt worden.