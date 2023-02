OSZE-Länder fordern: Russland von Gipfel ausladen!

In der OSZE hat sich eine diplomatische Front gegen Österreich gebildet. 81 Abgeordnete aus 20 Ländern fordern Kanzler, Außenminister und weitere hochrangige heimische Politiker auf, die Teilnahme der russischen Delegation bei der kommenden OSZE-Tagung in Wien zu verhindern. In dem Brief, aus dem die „Presse“ am Donnerstag zitierte, wird die Bundesregierung aufgefordert, russischen Abgeordneten, die unter internationalen Sanktionen stehen, keine Visa für die Einreise auszustellen.