Viele Arbeitsplätze und dennoch leidet Gastronomie

In Kärnten gibt es viel mehr Auspendlergemeinden, als solche, in die Menschen wegen Arbeitsplätzen einpendeln. Zu den letzteren gehört Althofen im Bezirk St. Veit - als großer Wirtschaftsstandort wichtig für die ganze Region. Aber kommt deshalb das soziale Leben zu kurz? Und wie kämpfen Auspendlergemeinden gegen die Abwanderung an?