Auf der Suche nach dem „Mehr“ im Menschen

Neues in der Szene

Die Entdeckung des Festivals ist für den künstlerischen Posthof-Leiter Wilfried Steiner die junge italienische Choreografin Sofia Nappi, wie er bei der Programmpräsentation am Mittwoch sagte. Sie lässt am 22. März in „IMA“ - das Stück wurde von der Biennale in Venedig in Auftrag gegeben - ihre Compania Komoco einen Verjüngungsprozess durchlaufen.