Alle 14 Tage „stirbt“ ein altes Haus

Kaum eine Woche, in der nicht vom Abbruch eines historischen Hauses in Wien berichtet werden muss. Von einem „Abbruch-Boom“ in Wien will man im Rathaus jedoch nichts wissen. Tatsache ist: Noch heuer soll die Wiener Bauordnung grundlegend reformiert werden - auch der Schutz historischer Bauten steht auf der Agenda. Laut Denkmalschutz-Aktivist würden Sanierungen auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Indes sorgt ein umstrittener Immo-Deal in Döbling weiter für Empörung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.