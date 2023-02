Alkolenker ohne Führerschein von Handy überführt

Der automatische Notruf seines Smartphones hat in der Nacht auf Dienstag einen führerscheinlosen Alkolenker überführt. Der Mann hatte in einem Waldstück bei Sierning im Bezirk Steyr-Land einen Unfall gebaut. Sein Mobiltelefon schlug automatisch Alarm. Er rief daraufhin beim Notruf an und beteuerte, es handle sich um einen Fehler.