Alarm ohne Notfall, weil Handy „verrückt“ spielt

Es werden immer mehr

Die Träger kriegen von der Alarmierung gar nichts mit, die Polizei erreicht die „Unfallopfer“ schlecht. „Jeder Fehlalarm bedeute auch einen Einsatz, beziehungsweise Aufwand“, sagt Michael Babl vom Landespolizeikommando OÖ. In OÖ gibt es mindestens zwei solche Alarme pro Woche. In Vorarlberg spricht man von einem halben Dutzend und in Tirol sogar bis zu 50 - pro Tag. Derzeit ist das Abarbeiten der Fehlnotrufe noch kostenlos, das könnte sich aber ändern.