Prozessreigen nach Halloween-Krawallen in Linz

Maskiert gefährliche Pyrotechnik gegen Polizisten geworfen

In der dritten Verhandlung am 9. März müssen sich dann drei Jugendliche verantworten: Ein 16-Jähriger, seine 15-jährige Freundin sowie ein weiterer 15-Jähriger sollen einen Tag vor Halloween in Tschechien ein Arsenal an Pyrotechnik beschafft haben, vor allem Feuerwerkskörper der Kategorien 3 und 4. Diese sollen sie dann auf der Linzer Landstraße - mit Sturmhauben maskiert - gegen Polizisten geworfen haben. In ihrem Fall liegt die maximale Strafdrohung altersbedingt bei der Hälfte, also bei zweieinhalb Jahren.