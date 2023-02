Warum Sie mehr ins Narrenkastl schauen sollten

Jetzt feiern sie ihren Höhepunkt, die Narren! Das bunte Schauspiel verkleideter Menschen auf den Straßen hat aber nur am Rande etwas mit dem Narrenkastl zu tun, in das wir alle schon einmal geschaut haben. Was uns übrigens sehr guttut! Warum und wo wir sind, wenn wir gedanklich nirgends sind, lesen Sie hier.