Simulation liefert weiteren Beleg für „Planet 9“

Batygin und Brown hatten bereits 2016 von Hinweisen auf die Existenz eines neunten Planeten in unserem Sonnensystem berichtet. Der Himmelskörper sei etwa zehnmal so schwer wie die Erde, teilten sie damals mit. „Planet 9“ umkreise die Sonne in einer durchschnittlich 20-mal so großer Entfernung wie Neptun, der derzeit äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems.