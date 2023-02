Flirt mit Bugs Bunny und Teddybär in Lederhosen

Im Schnörkelbett

Die Motive sind perfekt inszeniert, und man darf lachen, denn ein Bär und ein Hase führen sich wie Menschen auf. Sie liegen in der Badewanne, reisen nach London oder sitzen in der Blumenwiese. Aigner und Mandl entwickeln in den Inszenierungen einen stimmigen Surrealismus. Allein wenn der Hase eine Uhr in den Bildvordergrund hält, denkt man schon an Salvador Dalí. Mit einem verschnörkelten Bett am Strand wird die surreale Landschaft perfekt.