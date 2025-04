Die Feuerwehr ist fest in weiblicher Hand

54 Feuerwehrmitglieder stellten sich im Landesfeuerwehrkommando Burgenland der anspruchsvollsten Prüfung, die es im freiwilligen Feuerwehrwesen gibt: Dem Bewerb um das Leistungsabzeichen in Gold (FLA-Gold). Bei der so genannten „Feuerwehrmatura“ wurden bei acht Stationen Fachwissen in Organisation, Technik und Taktik abgefragt und bewertet.