Teufel an der Wand | „Dann weine ich“

Teufel an der Wand. Was wurden da alles für Teufel an die Wand gemalt! Als Wladimir Putin vor fast einem Jahr mit seinen Heerscharen die Ukraine überfallen ließ und die westliche Welt samt Österreich in unerwarteter Einigkeit mit Sanktionen gegen das Aggressor-Land reagierte, wurde prophezeit, Europa würde wegen Putins Rache einen kalten, finsteren Winter erleben. Zudem werde eine beispiellose Flüchtlingswelle den Kontinent fluten und Europa destabilisieren. Was ist geschehen? Wir sitzen - auch weil die Politik stark eingegriffen hat - in warmen Stuben, der Gaspreis sinkt, und die Flüchtlinge aus der Ukraine bleiben willkommen. Nicht wenige von ihnen helfen bereits mit, unseren Arbeitskräftemangel zu lindern. Doch es bleiben viele Schattenseiten. Das Leben hat sich extrem verteuert, für manche hierzulande mittlerweile existenzbedrohend. Und der Krieg tobt weiter, der erhoffte Frieden ist längst nicht in Sicht. Unsere Reporter berichten für die Sonntags-„Krone“ aus Kiew und der ebenfalls schwer gebeutelten Republik Moldau, wo man befürchtet, nächstes Putin-Opfer zu werden. Vor allem aber können Sie heute das berührende Bischofberger-Interview mit einer nach Österreich geflohenen Ukrainerin lesen. Ihr geht es ganz gut in unserem Land. Aber: Zu Hause tobt Teufel Putin…