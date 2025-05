Meloni telefoniert mit Papst für Ukraine-Frieden

Selenskyj will mit Meloni in Kontakt bleiben

Der ukrainische Präsident schrieb in den sozialen Netzwerken, er habe ein gutes Gespräch mit Meloni geführt. „Wir stimmen unsere Positionen ab. Italien unterstützt alle Bemühungen um einen echten Frieden. Wir haben vereinbart, über die nächsten Schritte in Kontakt zu bleiben“, schrieb Selenskyj.