„Zugang zum Recht wird massiv eingeschränkt“

Geld könnte mehr Richter finanzieren

Ein „Körberlgeld“ für die Finanzministerin, wie Michael Kropiunig, Präsident der steirischen Rechtsanwaltskammer, kritisiert. Denn: In dringend nötige neue Planstellen für Richter oder Staatsanwälte fließt das Geld nicht. Kropiunig ortet eine „massive Einschränkung im Zugang zum Recht für die Bevölkerung“. Beispiel: Bei einem Zivilverfahren mit Streitwert 7000 Euro, das sich über alle drei Instanzen zieht, sind seit 1. April 4352 Euro an Gebühren fällig – also mehr als die Hälfte des eigentlichen Werts!