Großes Comeback! „Will als Mama eine Stütze sein“

Das große Comeback! Srna Vardjan, einst als Markovic Top-Legionärin in Deutschland, Italien und Polen, kehrt in das Volleyball-Nationalteam zurück. Sie reist am Mittwoch zum Vorbereitungscamp für die Silver League ins Landessportzentrum VIVA Steinbrunn, wo die heimische Auswahl bereits seit Wochenbeginn schuftet.