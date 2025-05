Europäer von Trump nach Putin-Telefonat entsetzt

Weil die Europäer wissen, was auf dem Spiel steht, beschlossen die 27 EU-Außenminister am Dienstag immerhin das Inkrafttreten des 17. EU-Sanktionspakets gegen Russland, das etwa Maßnahmen gegen die russische Öl-Schattenflotte vorsieht. Gleichzeitig werden die Vorbereitungen für ein deutlich härteres 18. Sanktionspaket vorangetrieben, das sich gegen den russischen Energie- und Bankensektor richten soll. Ob russlandnahe EU-Länder wie Ungarn dies allerdings mittragen, steht noch in den Sternen. Die Hoffnung auf ein ähnliches US-Sanktionspaket, das im US-Kongress vorangetrieben wurde, hat sich jedenfalls bereits verflüchtigt. Trump kündigte in dem Telefonat mit den Europäern am Montag an, dass er auf jeden Fall ein Veto einlegen würde. Am Dienstag äußerte sich Trump erneut vage: „Wir schauen uns viele Dinge an, aber wir werden sehen“, sagte er zu Reportern auf die Frage, ob nach der EU auch die USA Sanktionen verhängen würden.