Kühne rechnet mit Benko ab: „Ganove ersten Ranges“

Wie die „Krone“ bereits berichtete, hatte Kühne, über seine Holding größter Einzelaktionär bei Lufthansa oder Hapag-Lloyd, schon im Dezember 2022 das Vertrauen in Benko verloren. Bei einem persönlichen Treffen in Hamburg ließ der deutsche Unternehmer den vermeintlichen österreichischen Wunderwuzzi damals kurzerhand am Tisch sitzen und zeigte ihm wenig später in schriftlicher Form den Ausstieg aus der undurchsichtigen Signa an: „Das Vertrauen ist zerstört.“ Benkos Bettelversuche um eine erneute Audienz wurden nicht erhört.