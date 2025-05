„Jeder glaubt, seinen Senf abgeben zu müssen“

Erfolg bestätigt! Adi Hütter führte den AS Monaco zum zweiten Mal in Folge in die Champions League, beendete Frankreichs Ligue 1 auf dem starken dritten Platz. Der österreichische Erfolgs-Trainer spricht vor dem Abflug in den wohlverdienten Urlaub mit der „Krone“ über Titelchancen, sein „Verhältnis“ zu Fürst Albert, Transfergerüchte, den heimischen Dreikampf um den Meisterteller und den Teamchef-Job...