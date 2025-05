Hermine durfte nicht als Österreicherin sterben

Als Hermine Aloisia Mayr (verwitwete Orian) am 23. April 1919 im romantischen Ort Kurtatsch an der Weinstraße in eine Bauernfamilie hineingeboren wurde, war Südtirol von italienischen Truppen besetzt, staats- und völkerrechtlich jedoch immer noch Teil der Republik Deutschösterreich. Das Land südlich des Brenners kam erst am 20. Oktober 1920 formal an Italien. Mit der Machtergreifung der Faschisten begann 1922 eine gewaltsame Assimilierungspolitik.