Hunderte Kinder irren durch zerstörte Stadt

Noch zehntausende Opfer

"Nachbeben und das kalte, regnerische Wetter verschlimmern die Situation zusätzlich. Geschätzte 100.000 Menschen in der Region sind nun obdachlos Die Infrastruktur ist zusammengebrochen und es fehlt buchstäblich an allem: Zelte, Lebensmittel, Brennholz, Decken und Medikamente„, so Adelheid Schneilinger. Und noch etwas bereitet der Helferin aus dem Innviertel Sorge. “Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit bis zu 60.000 Opfern, die noch unter den Trümmern liegen„, sagt Schneilinger. Deshalb sei rasche Hilfe ganz besonders wichtig. “Jede einzelne Spende entscheidet, wie vielen Menschen geholfen werden kann!", so Schneilinger.