Baulandabgabe: Kampf im Landtag und im Netz

Türkiser Online-Rechner steht im Internet bereit

Aufgeben will die ÖVP aber noch lange nicht. Unter www.baulandsteuer.at ist ab heute ein Online-Rechner verfügbar. Dieser zeigt die Steuerlast in der jeweiligen Gemeinde an. „Wir wollen die Burgenländer darüber informieren, was diese Abzocke für jeden Einzelnen bedeutet“, so ÖVP-Landeschef Christian Sagartz. Einige Beispiele: Für ein 850 Quadratmeter großes Baugrundstück in Kittsee sind laut ÖVP 1019,32 Euro jährlich als Abgabe fällig, in Güssing 412,96 Euro für 1050 Quadratmeter und in Bad Sauerbrunn 3045,15 Euro für 1250 Quadratmeter.