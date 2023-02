„Bleiben dran, bis die Baulandsteuer fällt“

Neue Abgabe bleibt weiterhin umstritten

Auch in der „Krone“-Leserschaft stoßen die Pläne des Landes vielfach auf Ablehnung. Viele Betroffene verwehren sich dagegen, mit „Immobilienspekulanten“ in einen Topf geworfen zu werden. So berichtet etwa eine Frau aus dem Nordburgenland, dass ihre Mutter ein Grundstück besitze, das vor über 100 Jahren von den Urgroßeltern gekauft wurde und seither vererbt wurde. „Und jetzt sagt man, dass meine Mutter eine Immobilienspekulantin ist?“ Mit ihrer Pension sei die Abgabe kaum zu stemmen.