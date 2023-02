USA an Ukraine: Jetzt entscheidender Kriegsmoment

London: Viele russische Angriffe in der Ukraine, aber wenig Erfolg

Indes mehren sich die Anzeichen, dass die russische Offensive bereits mit Sondierungsnagriffen begonnen hat. Nach britischer Einschätzung greifen russische Truppen an mehreren Stellen in der Ukraine an, kommen aber weiterhin nicht recht voran. „Das aktuelle operative Bild legt nahe, dass den russischen Kräften in den meisten Frontabschnitten der Vormarsch befohlen wird“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Allerdings könnten sie an keiner Stelle genügend Kampfkraft bündeln, „um eine entscheidende Wirkung zu erzielen“.