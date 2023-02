Kreml meldet Erfolge aus der Region Bachmut

Der Krieg hat am 24. Februar 2022 begonnen. Am Dienstag gab sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufrieden mit der Lage an der Front im Osten der Ukraine. „Derzeit entwickeln sich die Kampfhandlungen in den Regionen Wuhledar und Artjomowsk (russische Bezeichnung für Bachmut, Anm.) erfolgreich“, sagte er. In Bachmut im Gebiet Donezk lebten früher 70.000 Menschen, heute sind es nur noch wenige tausend.