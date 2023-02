Zwischen diesen Politikern hat es gefunkt

Sie wurde schon oft totgesagt. Doch das Band der Sympathie ist in der Regierung stärker, als manche glauben. Valentinstagsgeschenke werden zwar keine verteilt, aber es entstehen immer wieder neue interessante Paarungen – etwa Johannes Rauch (Grüne) und Florian Tursky (ÖVP). Ihre Mission: die Digitalisierung des Gesundheitssystems. „Er ist einer, der was umsetzen will und nicht nur darüber plaudert, sondern arbeitet“, streut Johannes Rauch dem Digitalisierungsstaatssekretär Rosen. Die beiden Politiker trennt nicht nur die Ideologie, sondern ein Altersabstand von 30 Jahren.