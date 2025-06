„Verstehe jeden, der nach Thailand auswandert!“

Obwohl Rene Renner bei Buriram nur zu drei Einsätzen kam, schätzt der Oberösterreicher die Zeit in Thailand sehr. In der Asien-Champions-League traf er auf Stars wie Riyad Mahrez und Roberto Firmino. Am Samstag gibt er beim ersten Test des WAC in Bad St. Leonhard sein Debüt im Trikot der Lavanttaler.