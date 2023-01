So will uns Regierung durch das Jahr 2023 führen

Im Jahr 2023 will die Bundesregierung die Weichen dafür stellen, dass Österreich stärker aus den Krisen hervorgehe, wie es in einer Medieninformation am Mittwoch hieß. Generell wolle man „Österreich unabhängiger und sicherer machen“. „Unabhängiger“ heißt vor allem, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Um das zu erreichen, soll der Ausbau der Erneuerbaren Energie massiv ausgeweitet werden. Das soll unter anderem mit der Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gelingen, die am Mittwoch beschlossen werden soll. Mit der UVP-Novelle sollen große erneuerbare Kraftwerke viel schneller genehmigt werden.