Erster im Draft: 17-Jähriger bricht in Tränen aus

Die Sharks und Blackhawks waren in den vergangenen Jahren die schlechtesten Teams der NHL und hatten in den Vorjahren den Nummer-Eins-Pick im Draft. Am ersten Abend des NHL-Drafts in Los Angeles wurden die ersten 32 Spieler ausgewählt. Dabei dürfen die Teams beginnen, die nicht die Play-offs erreicht haben. Je schlechter eine Mannschaft in der Saison davor abgeschnitten hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, früh an der Reihe zu sein.