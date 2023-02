„Für Fußgänger herrscht hier höchste Gefahr!“

Wenn Tierschützer Alarm schlagen, geht es meist um das Wohl der Vierbeiner. Doch dieses Mal sorgt man sich um Fußgänger. Sie würden sich nämlich regelmäßig in Lebensgefahr begeben, wenn sie am Gehsteig die Triester Straße in Vösendorf, Bezirk Mödling, entlang gehen. Hunderte Menschen seien davon täglich betroffen, darunter auch die Mitarbeiter und Besucher des Tierschutzhauses, heißt es.