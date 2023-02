Wien baut Ladenetz für E-Autos weiter aus

Höchster Anteil in Vorarlberg

Im Bundesländer-Vergleich hatte Vorarlberg mit 20,3 Prozent den höchsten E-Pkw-Anteil. Mit 6616 Fahrzeugen wurden in Wien 2022 österreichweit die meisten E-Autos neu zugelassen. In bereits sieben Wiener Bezirken betrug im Vorjahr der E-Pkw-Anteil 20 Prozent oder mehr, nämlich in der Josefstadt, Alsergrund, Wieden, Liesing, Neubau, Innere Stadt und Ottakring. Mit 49,9 Prozent stellte Ottakring sogar einen neuen Rekordwert bei den E-Pkw-Neuzulassungen auf, wie eine VCÖ-Analyse zeigt.