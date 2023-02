Tempo 100: Mehrheit der Österreicher dagegen

Tempo 130 in EU die Regel

Der ÖAMTC verwies darauf, dass Tempo 130 in der EU keine Ausnahme, sondern die Regel sei. Für die EU stimmt das, bei der Betrachtung von Gesamteuropa wird aber klar, dass die skandinavischen Länder, die auch deutlich weniger Verkehrstote aufweisen, geringere Tempolimits haben. Die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten pro Million Einwohner hat in Europa Norwegen mit 15, belegen Daten des European Traffic Safety Council.