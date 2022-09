Einwegpfand gilt für Gebinde von 0,1 bis 3 Liter

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass im Ministerrat ein Einwegpfand für Plastikflaschen und Getränkedosen ab 2025 beschlossen wurden. Am Donnerstag hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Anschluss an eine Sitzung der Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung des Pfandsystems in Österreich - mit zwei Vorständen des „Trägerverein Einwegpfand“ - erste Details dazu vorgestellt.