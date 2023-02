Gemeinden mit verlockendem E-Angebot für Jugend

Weiteres Zuckerl wartet

„Zur Bundesförderung von 800 legen wir Gemeinden 200 Euro dazu“, sagt Hausherr BM Josef Knabl. Für Tiwag-Kunden gebe es 300 € zusätzlich, wirft Stefan Pickelmann ein. „Fast lautlos dahinzugleiten und den ,Sprit’ mit der eigenen PV-Anlage zu erzeugen ist super“, schwärmt E-Pilot Clemens Markt. Ein weiteres Zuckerl: Jeder Förderantrag bei der Gemeinde ist automatisch ein Los zum Gewinnspiel für ein gratis E-Moped. In zwei Bezirken hat die Aktion schon Großes bewirkt, also rein in die E-Mobilität – e(h) klar!