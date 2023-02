Zaun oder nicht, eine „philosophische Diskussion“

Neben dem Hauptthema Ukraine beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auch auf einen Kompromiss in der Migrationspolitik geeinigt. Man wolle sich stärker darauf konzentrieren, die Außengrenzen besser zu schützen. Geld für einen Zaun gibt es dabei nicht, das sei aber ohnehin nur eine „philosophische Diskussion“, so Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag.