Paar fuhr auf Urlaub und überließ Kätzchen dem Tod

Klägliches Miauen ist im Gerichtssaal 481 in Klagenfurt zu hören, wenn Richterin Ute Lambauer den beiden Angeklagten wieder und wieder die Videos ihrer gepeinigten Katzen vorspielt. Doch das Ehepaar aus Kärnten sieht darin offenbar keine Tierquälerei: „Wir sind keine schlechten Menschen, sondern gute“, beteuert die Frau. „Wir wollten den Tieren immer nur helfen.“ Diese Hilfe hat so ausgeschaut: Katzenbabys wurden von ihrer Mutter getrennt und in einen käfigähnlichen Verschlag am Balkon eingesperrt. Dieses „Gefängnis“ war eng und völlig verdreckt, die Kätzchen bei ihrer Rettung von Milben und anderen Parasiten zerfressen und gequält.