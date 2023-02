Fliegen ausgeräuchert: Haus des Sohnes angezündet

Der Feuerwehrkommandant schaute im Vorjahr regelmäßig an der Adresse des 76-Jährigen nach, ob im Haus in Steyrling (Gemeinde Klaus) alles in Ordnung ist, denn es gab immer wieder Feueralarm. Am 14. Oktober brannte es gleich an zwei verschiedenen Stellen im Anwesen: Brandstiftung.