Straßen-„Waschung“ soll Sicherheitsgefühl stärken

„Waste-Watcher“ für Linz

Zusätzlich sollten auch sogenannte Waste-Watcher installiert werden. „Das hat sich in Wien bereits bewährt“, weiß Klubobfrau Elisabeth Manhal. Diese Waste-Watcher haben in Wien auch umfangreiche Rechte, neben dem Anhalterecht und dem Recht auf eine Identitätsfeststellung liegen auch Organstrafverfügungen im Kompetenzbereich der Waste-Watchers. „Auch wir in Linz bräuchten solche Waste-Watcher. Der Ordnungsdienst hätte dafür zwar die Kompetenzen, setzt aber nicht den nötigen Schwerpunkt und die personellen Ressourcen reichen nicht. Ob diese Aufgabe durch den Ordnungsdienst - der personell dann aufgestockt werden müsste - oder durch eine eigene Einheit wahrgenommen wird, ist Verhandlungssache. Grundsätzlich ist es aber notwendig, dass die Sensibilität für Müll und wie man damit umgeht, erhöht werden muss.“