Sexualstrafrecht in Spanien wird wieder geändert

Regierung in Bedrängnis

Mit dem „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz reagierte die Regierung im Vorjahr auf mehrere Fälle von Gruppenvergewaltigungen, bei denen die Täter mit relativ milden Strafen davongekommen waren. Gleichstellungsministerin Irene Montero (UP) hatte begründet, dass der „Vergewaltigungskultur“ damit ein Ende bereitet werde. Nach den unerwünschten Auswirkungen fürchtet sie jedoch, dass eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen akzeptiert werden könne. „Wir wollen keine Rückkehr zu einem patriarchalischen System, in dem man als Opfer gefragt wurde, ob man die Beine richtig geschlossen hatte.“