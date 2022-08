Sexualstrafrecht in Spanien verschärft

Das neue Gesetz ist unter anderem aufgrund mehrerer Gruppenvergewaltigungen entstanden, bei denen die Täter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Für Aufsehen und Empörung sorgte vor allem ein Fall im Juli 2016. Damals zerrten fünf junge Männer während einer Feier in Pamplona eine junge Frau in einen Hauseingang. Sie vergewaltigen ihr Opfer mehrfach und filmten das Ganze.