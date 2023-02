EU ist bei Energieträgern gewaltig auf dem Holzweg

Es geht um die Glaubwürdigkeit

„Die EU“, was immer sie damit auch meinen, ist für viele populistische Politiker - auch in Österreich - ein willkommener Reibebaum. Motto: Die Großkopferten in Brüssel wissen nicht, was wir hier brauchen und wollen. Dieses Denken ist oft engstirnig und provinziell, vieles, das in Österreich als selbstverständlich gilt, ist nur durch ein gemeinsames Europa möglich. Wenn „die EU“ jetzt Atomstrom als grün, Holz aber als nicht nachhaltig deklariert, läuft sie aber Gefahr, auch bei denen, die den europäischen Gedanken grundsätzlich gut finden, die Glaubwürdigkeit zu verlieren.