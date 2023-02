Wohltuende Ruhe in einer schwierigen Zeit

In einer schwierigen Zeit hebt schon ein Hauch von politischer Normalität die Laune. So war die Woche seit den Landtagswahlen in Niederösterreich von fast wohltuender Ruhe. Von der Regierung ist seit dem großen Rumpler in St. Pölten wenig zu sehen und zu hören. Das mag auch mit den beginnenden Ferien zu tun haben. Aber möglicherweise haben besonnenere Köpfe in der Kanzlerpartei erkannt, dass die ununterbrochene Brüllerei und Aufgeregtheit nicht viel bringen. Jedenfalls nichts Gutes.