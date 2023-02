„Freiheitsrecht wird auch hier großgeschrieben“

„Krone“: Seit drei Jahren greift die „Krone“ Schicksale von drogenabhängigen Kindern und Jugendlichen auf. Mehr als 20 Familien klagten uns bisher ihr Leid, auch tragische Todesfälle ereigneten sich. Geht Ihnen das nahe?

LR Eva Pawlata: Wem geht so etwas nicht nahe? Vor allem, weil es sich um Kinder und Jugendliche handelt, die in Einrichtungen oder im familiären Umfeld untergebracht sind, in denen die Unterstützung nicht so gut funktioniert und die ganze Struktur auslässt. Natürlich ist das berührend.