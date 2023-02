Ärztekammer sammelt Unterschriften für mehr Ärzte

Viele offene Kassenarzt-Stellen

Etwa 50 Prozent der Kassenärzte werden in den kommenden zehn Jahren in Pension gehen. Schon jetzt sehen wir die Auswirkungen immer deutlicher: Kassenstellen werden heute teils mehrfach erfolglos ausgeschrieben, Anfang 2023 gab es in Österreich 300 unbesetzte Kassenstellen, davon 176 Stellen für Allgemeinmedizin. Die Petition kann unter www.aerztekammer.at/petition unterzeichnet werden. Dort finden Sie auch die konkreten Forderungen der Ärztekammer.