Drei Schüsse auf Polizeibeamte gefeuert?

Im August 2020 löste ein 33-Jähriger einen Großeinsatz der Polizei in Wien-Penzing aus: Einmal feuerte er seine Waffe im Taxi ab, dreimal laut Anklage auf zwei Beamte. „Ich habe nicht auf die Polizisten geschossen“, so der Mann vor Gericht. Die Schüsse seinen nicht zielgerichtet gewesen. Das sehen auch die Geschworenen so.