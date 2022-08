Verdächtiger schießt auf Polizisten: WEGA-Einsatz!

Am Nachmittag schrillten bei der Polizei in Wien-Penzing die Alarmglocken. Ein tobender Mann war zunächst durch die Hernstorferstraße gerannt, mit einem Gürtel soll er dabei auf Fahrzeuge eingeschlagen haben. Polizisten der Polizeiinspektion Storchengasse folgten Hinweisen von Zeugen bis ins Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses, wo sie auf den Verdächtigen trafen. Dort soll der Serbe zunächst den Beamten zugerufen haben, dass ihn seine Freundin betrogen habe. Daraufhin eskalierte die Lage völlig: Während die Beamten den Mann mit den Vorwürfen konfrontierten, versuchte dieser in seine Bauchtasche zu greifen.